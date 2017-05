Professur gegen das Vergessen

Frankfurt (dpa) - Dieser Lehrstuhl ist auch ein Signal: Die bisher in Wien lehrende Historikerin Sybille Steinbacher ist am Mittwoch offiziell als erste Holocaust-Forscherin Deutschlands an der Frankfurter Goethe-Universität vorgestellt worden. «Gerade im Land der Täter darf es kein Vergessen geben», betonte der hessische Wissenschaftsminister Boris Rhein. Auch wenn an deutschen Hochschulen bisher über die nationalsozialistischen Massenverbrechen geforscht wurde: «Mehr als 70 Jahre nach der Shoah ist erstmals eine Professur ausschließlich zur Erforschung des Holocaust eingerichtet worden.» Andere Länder, etwa Schweden, die USA oder die Niederlande seien Deutschland da deutlich voraus.

Steinbacher, die bereits am 1. Mai ihren Posten als Direktorin des Frankfurter Fritz-Bauer-Instituts, einem Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocaust, angetreten hatte, nannte die Einrichtung eines eigenen Holocaust-Lehrstuhls ein «wichtiges Signal». Es gebe weiterhin viele Fragen, die von den Wissenschaftlern noch nicht beantwortet worden seien, betonte sie. «Manche meinen, man weiß schon alles über Auschwitz, aber das ist ganz sicher nicht so.»

Steinbacher leitete zuletzt das Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Nach Angaben des Ministeriums unterstützt das Land in diesem Jahr das Fritz-Bauer-Institut mit gut 375 000 Euro und finanziert die Holocaust-Professur mit weiteren 150 000 Euro.