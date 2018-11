Prototyp für elektrischen Lkw

Aachen (dpa) - Wissenschaftler der RWTH Aachen haben am Freitag (30. November) den Prototypen für einen elektrischen Lkw vorgestellt, der preiswert in Produktion und Unterhalt sein soll. Genutzt etwa von der Deutschen Post, Gartenbaubetrieben oder Kommunen könnte der 7,5-Tonner zur Verringerung der Schadstoffbelastung der Luft in deutschen Städten beitragen, teilte der Lehrstuhl Produktionstechnik für Elektromobilitätskomponenten mit.

Ausgehend von dem Prototypen LiVe1 entwickeln die Fachleute eine Art Baukastensystem für letztlich vier Fahrzeugtypen, aus der sich die Industrie bedienen kann. Darin werden technische Notwendigkeiten für einzelne Module der Antriebstechnik beschrieben. Die Entwicklung elektrischer Lkw schreite zwar voran, aber viele Elemente seien für die Massenproduktion noch nicht tauglich.