Qin Gang zu Baerbock: Keine Waffen an Russland

Peking (dpa) - China hat versichert, Russland im Krieg gegen die Ukraine aktuell und auch künftig nicht mit Waffen zu unterstützen. „Wir liefern und werden ja auch später keine Waffen an Konfliktparteien liefern“, sagte Außenminister Qin Gang nach einem fast zweistündigen Gespräch mit Außenministerin Annalena Baerbock in Peking. Das Treffen von Qin Gang mit Baerbock dauerte knapp doppelt so lange wie geplant.

Die deutsche Außenministerin hatte die chinesische Regierung eindringlich aufgefordert, sich in Moskau stärker für ein Ende des Krieges einzusetzen. Baerbock sagte: „Ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russland beinhaltet, den Krieg zu stoppen. Wir alle wissen, Präsident Putin hätte jederzeit die Möglichkeit dazu.“

Baerbock fügte, auch mit Blick auf Taiwan hinzu: „Konflikte dürfen nur friedlich gelöst werden“. Sie bekräftigte die deutsche Ein-China-Politik, wonach Peking als einzig legitime Regierung Chinas anerkannt wird und keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan unterhalten werden. Die Ministerin betonte aber, eine gewaltsame Veränderung des Status quo sei nicht zu akzeptieren. Ebenso deutlich äußerte sie ihre Sorge darüber, dass die Freiräume für die Zivilgesellschaft und die Menschenrechte in China beschnitten würden.