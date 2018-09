Rakete zur ISS gestartet

Tanegashima (dpa) - Am Wochenende ist der japanische Raumfrachter HTV-7 mit Material für den deutschen Astronauten Alexander Gerst an Bord gestartet. Der Frachter transportiert unter anderem eine Lithium-Ionen-Batterie zur Internationalen Raumstation ISS, die Gerst bei einem Außeneinsatz an der ISS montieren soll. Es wird sein erster während der aktuellen Mission sein. Der Frachter flog an Bord einer H-IIB-Rakete vom Tanegashima Space Center in Japan aus ins All, wie die US-Weltraumbehörde Nasa am Samstag mitteilte.

Die Batterien werden benötigt, um Energie aus den Solarzellen der ISS zu speichern. Sie sollen ältere Nickel-Cadmium-Batterien ersetzen, wie die Europäische Raumfahrtagentur Esa berichtet. Der Austausch sei Teil eines Programms zur Verbesserung aller Außenbatterien und der japanische HTV-Raumfrachter sei der einzige, der groß genug sei, um sie zur ISS zu bringen.

Zudem hat der Raumfrachter HTV-7 ein neues vom Airbus-Konzern entwickeltes und gebautes Lebenserhaltungssystem an Bord. Das System ACLS entfernt laut Airbus Kohlendioxid aus der Luft an Bord der Raumstation, erzeugt neuen Sauerstoff zum Atmen und produziert Wasser.

Der Frachter HTV-7 soll nach Nasa-Angaben am kommenden Donnerstag an der ISS andocken. Der Start der Rakete und somit auch der Außeneinsatz von Gerst war zuvor wegen ungünstiger Wetterbedingungen und weiterer Untersuchungen am Antriebssystems verschoben worden.