Reformationsjahr endet

Rom (dpa) - Nach dem Ende des Reformationsjahres hofft die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) bei den Ökumene-Bestrebungen auf weitere Unterstützung durch Papst Franziskus. «Franziskus gibt allen Anlass dazu, auch für die Zukunft viel Rückenwind zu erwarten», sagte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm der Deutschen Presse-Agentur in Rom. Am Dienstag endet das Gedenkjahr zur Reformation mit einem Festgottesdienst in der Wittenberger Schlosskirche. Der Reformationstag ist erstmals und einmalig bundesweit ein Feiertag. Mit dem Thesenanschlag von Martin Luther vor 500 Jahren wurde die Spaltung der christlichen Kirche eingeleitet.

Zwar seien die Riesen-Events nicht in dem Maße da gewesen, wie es sich die EKD vor einigen Jahren erhofft hatte, räumte Bedford-Strohm ein. Aber: «Luther und die Reformation waren 2017 in jeder Stadt und in jedem Dorf präsent. Deswegen glaube ich schon, wird ein Schub von diesem Jahr ausgehen.»

Das Lutherjahr habe sich positiv auf die Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten ausgewirkt. «Dadurch dass wir als evangelische Kirche zum ersten Mal in der Geschichte dieses Jubiläum nicht so feiern, dass wir unsere Identität durch Abgrenzung gegenüber den Katholiken oder durch Abwertung der Katholiken ins Licht stellen wollen», sagte der bayerische Landesbischof.

Für die Ökumene sprach Bedford-Strohm Papst Franziskus eine «gewichtige Rolle» zu. Dieser habe die Impulse von den Gläubigen an der Kirchenspitze aufgenommen und nicht nur die katholischen Bischöfe «ausdrücklich ermutigt», die pastorale Dimension – also die Seelsorge – ins Zentrum zu rücken, sondern auch die Sehnsucht der Menschen nach einem gemeinsamen Abendmahl erkannt. Mit einer historischen Geste hatte der Argentinier zum Auftakt des Jubiläumsjahres in Schweden mit Lutheranern Gottesdienst gefeiert und der Reformation gedacht. Im Februar empfing das katholische Kirchenoberhaupt die EKD-Spitze im Vatikan.

Der EKD-Ratsvorsitzende will im Herbst mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, einen Brief an den Papst schreiben. «Wir möchten gerne von der ökumenischen Dynamik in dem Land erzählen, von der die Kirchentrennung ausgegangen ist, und wir möchten zum Ausdruck bringen, dass wir eine besondere Verantwortung sehen in diesem Land, besonders deutlich zu ökumenischen Fortschritten zu kommen.»

Auch im Reformationsjahr blieb allerdings eine Annäherung in zentralen Streitfragen wie dem gemeinsamen Abendmahl evangelischer und katholischer Christen aus. Dazu sagte Bedford-Strohm: «Keiner kann den Zeitpunkt genau benennen, aber ich hoffe, dass für konfessionsverbindende Ehen eine Lösung gefunden wird. Und natürlich hoffe ich auch selbst, dass ich es noch erlebe, dass wir als Katholiken und Evangelische gemeinsam Abendmahl feiern können.»