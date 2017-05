Reformator mit Global-Wirkung

Windhuk (dpa) - In Deutschland kennt fast jeder Martin Luther – in Afrika eher nicht. Dennoch spielt die Botschaft des Reformators, der die Spaltung der West-Kirche ins Rollen gebracht hat, auch dort eine große Rolle. Die lutherischen Kirchen haben auf dem Kontinent Zulauf. Vertreter von mehr als 74 Millionen Lutheranern weltweit wollen nun bei einem Treffen in der ehemaligen deutschen Kolonie Namibia zeigen, welch globale Wirkung Luther hat. Der Höhepunkt der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) ist eine Gedenkveranstaltung zum 500. Reformationsjubiläum im Stadion der Hauptstadt Windhuk mit Tausenden Besuchern.

«Die lutherische Reformation hat zwar ihren Ausgang in Deutschland genommen, ist in den letzten 100 Jahren aber zur Weltbürgerin geworden», sagt der Sprecher des Deutschen Nationalkomitees des LWB, Florian Hübner. Das diesjährige Treffen des Lutherischen Weltbundes in Afrika sei auch ein Ausdruck davon. «Die Vollversammlung in Namibia ist ein Zeichen, dass wir die Reformation nicht national sondern international feiern.» Der Lutherische Weltbund ist mit seinen 145 Mitgliedskirchen und mehr als 74 Millionen Christen in 98 Ländern einer der größten Zusammenschlüsse evangelischer Kirchen. Alle sechs bis sieben Jahre kommt die Vollversammlung zusammen, bei der unter anderem ein neuer Präsident gewählt wird.

Gerade in Afrika findet Luthers Botschaft großen Anklang. Die Stimmen der Kirchen in den südlichen Ländern gewinnen an Bedeutung, sagt der Referent für Afrika und Entwicklungspolitik der Evangelischen Kirche in Deutschland, Klaus Burckhardt: «Wir kommen weg von einer sehr nordorientierten Denkweise.» Während die Evangelische und die Katholische Kirche in Deutschland einen Mitgliederschwund erfahren, haben viele Kirchen Afrikas stetigen Zulauf. Die Mitgliedskirchen des LWB in Afrika sind nach Angaben des Bündnisses seit 2013 um 11 Prozent auf 23 Millionen Menschen gewachsen. In Namibia sind laut Burckhardt über 80 Prozent der rund 2,5 Millionen Einwohner Christen, und die meisten davon Lutheraner.

Noch ist die deutsche Kolonialgeschichte im heutigen Namibia längst nicht aufgearbeitet. Erst vor zwei Jahren hat das Auswärtige Amt die Massaker deutscher Truppen an den Volksstämmen der Herero und Nama zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal «Völkermord» genannt. Und vor dem Treffen in Windhuk hat sich nun – nach einem langjährigen Prozess – auch die Evangelische Kirche in Deutschland erstmals für ihre Beteiligung an dem Völkermord entschuldigt – als Nachfolgeinstitution des einstigen Evangelischen Preußischen Oberkirchenrats. Es gebe zwar keine Hinweise darauf, dass deutsche evangelische Pfarrer selbst zu den Massentötungen aufgerufen hätten. Sie hätten aber durchaus den «Boden bereitet für den Tod vieler Tausender Angehöriger der namibischen Volksgruppen».

Zehn Mitgliedskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland sind lutherisch und im LWB vertreten. Aus Deutschland werden unter anderem die Landesbischöfe von Württemberg und Norddeutschland anreisen, Frank Otfried July und Gerhard Ulrich – der Leiter der deutschen Delegation –, sowie der Ministerpräsident des Lutherlandes Thüringen, Bodo Ramelow. Zwar wird betont, die Vollversammlung sei eine internationale Veranstaltung. Aber: «Natürlich fahren die deutschen Delegierten als Deutsche nach Windhuk, denen die deutsche Kolonialgeschichte in Namibia sehr bewusst ist», sagt Hübner. «Die Entschuldigung der Evangelischen Kirche Deutschland hat für uns große Relevanz.»