Regierung beschließt Wirtschaftsplan für Klimafonds

Berlin (dpa / d.de) - Rund 212 Milliarden Euro will die Bundesregierung von 2024 bis 2027 in den Klimaschutz und die Transformation der Wirtschaft investieren. Das Geld wird in einem „Klimafonds“ genannten Sondervermögen neben dem Bundeshaushalt bereitgestellt. Förderschwerpunkte des Fonds sind die Dekarbonisierung der Industrie, der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der E-Mobilität und die energetische Gebäudesanierung. Auch in das Schienennetz der Deutschen Bahn soll massiv investiert werden.

In dem nun beschlossenen Wirtschaftsplan für den Fond wurde festgelegt, dass er sich vor allem aus den Erlösen aus dem europäischen Emissionshandel und der nationalen CO2-Bepreisung für die Bereiche Verkehr und Wärme finanziert wird. Unternehmen, die Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas in Verkehr bringen, müssen Verschmutzungsrechte kaufen. Dieser CO2-Preis soll einen Anreiz geben, auf klimafreundlichere Alternativen wie Elektroautos oder Wärmepumpen umzusteigen. Der CO2-Preis für fossile Energien im Verkehrs- und Wärmebereich soll stärker steigen als bislang geplant. Ab dem 1. Januar 2024 soll er 40 Euro pro Tonne betragen, 2025 dann 50 Euro pro Tonne. Bisher war für das kommende Jahr ein CO2-Preis von 35 Euro vorgesehen – derzeit liegt er bei 30 Euro.