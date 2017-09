Rekordergebnis für Wahl-O-Mat

Berlin (dpa) - Zwei Tage vor der Bundestagswahl ist der Wahl-O-Mat im Internet mit mehr als 13,3 Millionen Nutzungen so oft wie noch nie zuvor nachgefragt worden. Noch vor keiner Bundestagswahl sei ein Wahl-O-Mat stärker genutzt worden, teilte die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) am Freitag mit. Sie betreibt den Abstimmungsratgeber, der besonders junge Wähler für die Wahl mobilisieren und über politische Themen informieren soll. «Ich wünsche mir sehr, dass dieses große Interesse auch in einer hohen Wahlbeteiligung Niederschlag findet», erklärte bpb-Präsident Thomas Krüger laut Mitteilung.

Wahlberechtigte können über den Wahl-O-Mat eigene politische Haltungen anhand von 38 Thesen mit denen der Parteien vergleichen. Nahezu alle zur Wahl stehenden Parteien haben ihre Positionen zu einzelnen Themenkomplexen an die Bundeszentrale für politische Bildung übermittelt. Das Angebot wird unter anderem von Politikwissenschaftlern betreut. Der Wahl-O-Mat zur Wahl 2017 ist seit Ende August online. Noch bis zum Wahltag können Interessierte den Wahl-O-Mat nutzen.

Nach Angaben der Bundeszentrale ist der Wahl-O-Mat seit 2002 bei Bundestags-, Europa- sowie Landtagswahlen im Einsatz und wurde seitdem über 60 Millionen Mal genutzt. Bei der Bundestagswahl 2013 gab es mehr 13,2 Millionen Nutzungen.