Rekordumsatz der Elektroindustrie

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Elektroindustrie hat dank einer starken Nachfrage aus dem In- und Ausland im vergangenen Jahr einen Umsatzrekord erzielt. Die Erlöse stiegen um 7,2 Prozent auf den Bestwert von 191,2 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Für dieses Jahr wird ein weiterer Rekord von gut 196 Milliarden Euro vorausgesagt.

Die Nachfrage nach Elektro- und Elektronikprodukten zog 2017 um 9,7 Prozent an. Aus dem Inland gingen 8,5 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vorjahr. Im Auslandsgeschäft gab es ein Plus von 10,6 Prozent. Die Produktion legte preisbereinigt (real) um 4,7 Prozent zu. «Für 2018 erwartet der ZVEI einen Anstieg der preisbereinigten Branchenproduktion um drei Prozent», erläuterte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann.