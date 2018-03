Respekt und Freude für das neue Amt

Dillingen (dpa) - Deutschland wird nach Worten des künftigen deutschen Außenministers Heiko Maas auch in Zukunft international eine konstruktive Rolle spielen. «Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass Deutschland als ein verlässlicher Partner in der Welt wahrgenommen wird», sagte Maas am Freitagabend in Dillingen bei einem Landesparteitag der saarländischen Sozialdemokraten.

«Vor dem Amt habe ich großen Respekt. Das ist ein Amt, das einmal Willy Brandt innehatte», sagte Maas. «Und unser Land im Ausland zu vertreten, ist etwas, an das man mit Respekt herangehen sollte, aber auch mit Freude. Und das will ich tun.» Die SPD hatte am Freitag offiziell ihre sechs Minister vorgestellt. Die neue Bundesregierung soll am kommenden Mittwoch ernannt werden.

«Ich bin auch ein bisschen stolz - und mit diesem Begriff gehe ich sehr vorsichtig um - dass ein Saarländer Außenminister der Bundesrepublik Deutschland wird», sagte Maas, der am Freitag nach fast 18 Jahren als Landesvorsitzender verabschiedet wurde.

Die designierte SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles sagte: «So sehe ich unsere Aufgabe: Dass wir wieder mehr Friedensimpulse in die Welt hineinbringen.» Es werde «notwendig sein, als Antwort gegen die Unbill dieser Welt, die Europäische Union zu stärken und die deutsch-französische Achse wirklich jetzt endlich ins Laufen zu bringen».

Maas kündigte an, sich weiterhin gegen die rechtspopulistische AfD zu stellen, die mit der vergangenen Wahl erstmals in den Deutschen Bundestag einzog. «Wenn man die Möglichkeit hat, auch in der Regierungsverantwortung etwas zu tun gegen die Hetzer und Rassisten in diesem Land, dann muss man diese Möglichkeiten wahrnehmen.»