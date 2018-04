Richard-Wagner-Preis für Dirigenten

Leipzig (dpa) - Der Dirigent Hartmut Haenchen erhält den mit 10 000 Euro dotierten diesjährigen Preis der Leipziger Richard-Wagner-Siftung. Der gebürtige Dresdner soll die Auszeichnung während der Wagner-Festtage im Mai in Leipzig entgegennehmen, wie die Stiftung am Freitag mitteilte. Haenchen habe sich in seinem Schaffen immer wieder mit Wagners Spuren beschäftigt, begründete der Vorstand die Entscheidung. Der Preis wird seit 2013 verliehen.

Haenchen war unter anderem Mitglied des Dresdner Kreuzchores. Er arbeitete in Halle, Berlin und Schwerin und war Chefdirigent der Niederländischen Philharmonie in Amsterdam. Er beschäftigte sich immer wieder mit den Werken Wagners, übernahm unter anderem 2016 und 2017 das Dirigat der «Parsifal»-Neuinszenierung bei den Bayreuther Festspielen.