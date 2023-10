Rohstoffe, Handel, Migration: Dritte Afrika-Reise von Scholz

Berlin (dpa) - Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen, Erschließung von Rohstoffen, Stärkung der Sicherheit und Begrenzung der Migration: Darum geht es bei der dritten großen Afrika-Reise von Olaf Scholz nach noch nicht einmal zwei Jahren als Bundeskanzler. Am Sonntag ist der deutsche Bundeskanzler für eine dreitägige Reise nach Nigeria und Ghana aufgebrochen.

Scholz hat sich vorgenommen, dem Kontinent deutlich mehr Aufmerksamkeit zu widmen als bisher. Auch als Lehre aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine will er die internationalen Beziehungen Deutschlands breiter aufstellen. Scholz ist am Sonntagmorgen zunächst nach Abuja gereist, in die Hauptstadt Nigerias. Vor allem geht es Scholz um die Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Bundeskanzler Olaf Scholz will sich bei seinem Besuch in Nigeria für Erdgas-Importe aus dem westafrikanischen Land einsetzen. „Deutsche Unternehmen haben ein Interesse an Gaslieferungen aus Nigeria und sehen einer Zusammenarbeit mit nigerianischen Gasunternehmen erwartungsvoll entgegen“, sagte Scholz in einem Interview der nigerianischen Zeitung „The Punch“. Deutschland setze auch auf gemeinsame Initiativen, um die Produktion von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft voranzubringen. Nigeria ist zudem eines der Länder, mit denen Scholz die Rückführung nicht anerkannter Asylbewerber über Abkommen erleichtern will. Darüber verhandelt die EU gerade mit dem Land.

In den kommenden Tagen sind weitere Mitglieder der Bundesregierung in Afrika: Innenministerin Nancy Faser reist mit dem Sonderbeauftragten für die Migrationsabkommen, Joachim Stamp, nach Marokko, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist nach Sambia und Tansania.