Rosberg geehrt

Frankfurt/Main (dpa) - Nico Rosberg ist vom Deutschen Motor Sport Bund mit dem DMSB-Pokal ausgezeichnet worden. Der 31 Jahre alte gebürtige Wiesbadener, der im vergangenen Jahr nach dem Gewinn seines ersten Formel-1-Titels zurückgetreten war, wurde in Frankfurt/Main geehrt.

«Von klein auf saß Nico im Kart und zeigte, wie man es mit einer Mischung aus Talent und fleißiger Arbeit bis an die Weltspitze bringen kann», sagte DMSB-Präsident Hans-Joachim Stuck in einer Pressemitteilung vom Freitag. Die Ehrung fand bereits am Donnerstagabend anlässlich des 20. Jahrestages der DMSB-Gründung statt.

Rosberg ist der 13. Motorsportler, dem die Trophäe überreicht wurde. Zu seinen Vorgängern zählen unter anderem Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, der viermalige Titelträger Sebastian Vettel oder auch Rallye-Legende Walter Röhrl. Rosberg hatte die WM im vergangenen Jahr vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton gewonnen.