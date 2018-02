Rosenmontagszüge rollen

Köln/Düsseldorf/Mainz (dpa) - Hunderttausende Narren haben in den rheinischen Karnevalshochburgen in Deutschland die Rosenmontagszüge bejubelt. Dabei wurde wie stets die Politik aufs Korn genommen.

Unter dem Motto «Mer Kölsche danze us der Rieh» («Wir Kölner tanzen aus der Reihe») setzte sich der bunte Zug mit rund 100 Wagen und erwarteten mehr als 10 000 Teilnehmern um 10.00 Uhr in Gang. Auf die Kostümierten am Straßenrand warteten rund 300 Tonnen Süßigkeiten, gut 700 000 Tafeln Schokolade und massenweise Pralinen und Strüßje (Sträußchen) sollten herabregnen.

In Düsseldorf ging es am Mittag los. «Jeck erst recht!» lautete das Motto in der Landeshauptstadt, die mit mehreren Hunderttausend Narren rechnete.

In Mainz fiel der Startschuss um 11.11 Uhr. Rund 550 000 närrische Zuschauer wurden laut Prognose zu dem Spektakel erwartet. Und fast 9000 Teilnehmer liegfen, fuhren und ritten mit.

Auch bei der schwäbisch-alemannischen Fastnacht ging es hoch her. In Rottweil sprangen Hunderte Hästräger beim sogenannten Narrensprung schon ab 8.00 Uhr morgens durch das Schwarze Tor und die Straßen von Baden-Württembergs ältester Stadt. Es werden mehrere tausend Zuschauer erwartet. Nach 13.00 Uhr sollten sich im wenige Kilometer entfernten Schramberg wagemutige Frauen und Männer mit verzierten Holzzubern in den Fluss Schiltach wagen.

Die Rosenmontagszüge sind eine Kölner Erfindung. Im Winter 1822/23 setzten sich in einem Weinhaus hinter der romanischen Kirche St. Ursula einige grundsolide Vertreter der Kölner Oberschicht zusammen und überlegten, wie das rohe Fastnachtstreiben domestiziert werden könnte. Ihr Vorbild war der kultivierte venezianische Karneval. Deshalb importierten sie als erstes den Namen und tauften die Fastnacht in Karneval um. Als Zweites erfanden sie einen romantischen Maskenzug.

Wahrscheinlich wurden sie dabei von Triumphzügen der Fürsten und Feldherren inspiriert, vor allem aber von der jährlichen Fronleichnamsprozession der katholischen Kirche. Zur Organisation des Zuges bildeten die Initiatoren im Januar 1823 ein «festordnendes Comité für die Carnevalslustbarkeiten». Obwohl bis zum Rosenmontag nur noch zwei Wochen Zeit waren, gelang den Organisatoren schon mit dem ersten Zug ein großer Erfolg. Im nächsten Jahr waren an den Karnevalstagen schon alle Zimmer in sämtlichen Gasthäusern der Stadt ausgebucht. Deshalb dauerte es auch nicht lange, bis andere Städte das Kölner Vorbild kopierten.