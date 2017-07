Royaler Besuch

London (dpa) - Prinz William und Herzogin Kate (beide 35) besuchen kommende Woche erstmals gemeinsam Deutschland. Auch ihre Kinder Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) sind dabei. Zuvor geht es nach Polen. Die Stationen der britischen Royals - und was dabei geplant ist:

17. Juli: WARSCHAU

In Warschau wird die Familie durch Staatschef Andrzej Duda im Präsidentenpalast begrüßt. Danach steht ein Besuch des Museums des Warschauer Aufstands und Gespräch mit Überlebenden an. Anschließend gibt es ein Treffen mit polnischen Start-ups im Warsaw-Spire-Wolkenkratzer. Prinz William wird außerdem auf einer Party des britischen Botschafters im Lazienki Park anlässlich des Geburtstags von Königin Elizabeth II. eine Rede halten.

18. Juli: DANZIG

In Danzig steht ein Treffen mit ehemaligen Gefangenen im früheren deutschen Konzentrationslager Stutthof auf dem Programm, danach ein Spaziergang über ein Straßenfest in der Altstadt und ein Besuch einer Vorstellung im Shakespeare-Theater. Der Besuch endet mit einem Rundgang über die Danziger Werft und der Kranzniederlegung am Solidarnosc-Denkmal.

19. Juli: BERLIN

In der deutschen Hauptstadt steht ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an sowie ein Besuch von Brandenburger Tor und Holocaust-Mahnmal. Das Paar trifft sich anschließend mit Helfern des Vereins Straßenkinder und der Robert-Enke-Stiftung, die unter anderem auf Depressionskrankheiten aufmerksam macht. Ein Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue ist ebenso geplant wie eine Rede von William auf einer Queen-Geburtstagsparty in der britischen Botschaft.

20. Juli: HEIDELBERG

Einen Tag später sind William und Kate in Heidelberg und besuchen dort das Deutsche Krebsforschungszentrum. Anschließend machen sie einen Spaziergang durch die Altstadt und nehmen an einem Ruderboot-Rennen auf dem Neckar teil. Anschließend kehren sie nach Berlin zurück, dort steht noch ein Gala-Empfang in Clärchens Ballhaus an.

21. Juli: HAMBURG

Der Besuch in Hamburg startet mit einem Rundgang durch das Internationale Maritime Museum anlässlich des deutsch-britischen Wissenschaftsjahrs Meere und Ozeane. Außerdem macht das Paar einen Spaziergang durch die Speicherstadt und trifft sich mit den Hamburger Symphonikern in der Elbphilharmonie. Außerdem steht noch ein und Besuch eines interaktiven Konzerts für Kinder, Bootstour über die Elbe, ein Besuch beim Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus inklusive Blick ins Cockpit der Reihe A320 auf dem Programm.