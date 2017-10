Schäuble neuer Bundestagspräsident

Berlin (dpa) - Der Christdemokrat (CDU) Wolfgang Schäuble ist neuer Bundestagspräsident. Der 75-jährige frühere Bundesfinanzminister erhielt am Dienstag in der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments 501 von 704 abgegebenen gültigen Stimmen. 173 votierten mit Nein, 30 enthielten sich. Eine Stimme war ungültig. Im Anschluss wollte Schäuble seine Antrittsrede halten.

Der 19. Bundestag war am 24. September gewählt worden. Die Union aus Christdemokraten und Christsozialen (CSU) sowie die Sozialdemokraten (SPD) hatten schwere Stimmeneinbußen hinnehmen müssen. Die liberale FDP war nach vier Jahren wieder ins Parlament eingezogen. Erstmals hatte die Alternative für Deutschland (AfD) den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft. CDU, CSU, FDP und Grüne sind derzeit in Gesprächen über die Bildung eines Jamaika-Bündnisses. Die Sondierungen sollten am Abend nach der Bundestagssitzung fortgesetzt werden.

Im Anschluss an die Rede Schäubles wollten die Abgeordneten die sechs Bundestags-Vizepräsidenten wählen.