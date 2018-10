Schau zu künstlicher Intelligenz

Paderborn (dpa) - Kleine Roboter als Spielgefährten, komplexe Systeme für den OP-Saal oder äußerlich menschenähnliche Humanoiden: Mit rund 100 Exponaten und interaktiven Mitmachstationen startet eine neue Ausstellung zu Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik im Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) in Paderborn.

Unter dem Motto «Mensch, Roboter!» zeigt die Schau, in welchen Alltagsbereichen - etwa bei der Bildung, im Kinderzimmer, im Servicebereich oder in der Pflege - KI inzwischen angekommen ist. Kuratorin Doreen Hartmann sagte am Freitag kurz vor Eröffnung, es gehe darum, Chancen und Risiken der Technologie aufzuzeigen und KI zugleich zu «ent-mystifizieren».

Das HNF ist nach eigenen Angaben das weltweit größte Computermuseum. Die in zweijähriger Arbeit neu konzipierte Dauerausstellung umfasst Exponate aus aller Welt.