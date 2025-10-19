Schneider: Hektar-Prämie für Regenwald

Berlin (dpa) – Umweltminister Carsten Schneider hat sich vor der Weltklimakonferenz COP30 für eine Hektar-Prämie für den Regenwald ausgesprochen. „Die Idee ist, dass die Tropenländer dafür entlohnt werden, ihren Wald stehenzulassen und nicht abzuholzen. Für jeden Hektar intakten Waldes, der steht, sollen sie jährlich eine kleine Summe bekommen – und wenn er doch zerstört wird, wird ihnen ein Vielfaches abgezogen“, sagte Schneider. Die ganze Welt profitiere davon, dass es den Regenwald gibt. „Er ist unsere Klimaanlage.“

Hintergrund ist eine Initiative des diesjährigen COP-Gastgeberlandes Brasilien. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hatte im September einen Milliardenfonds für tropische Wälder angekündigt. Der Fonds „Tropenwälder für immer“ (TFFF) soll offiziell im November bei der COP30 in Belém im Amazonasgebiet starten. Ziel ist es, die Erhaltung der Regenwälder finanziell attraktiver zu machen als deren Abholzung.

Der deutsche Umweltminister will den Vorstoß auf der Konferenz, die vom 10. bis 21. November stattfindet, unterstützen.