Scholz bekräftigt Nato-Verteidigung

Tallinn (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einem Besuch in Estland das deutsche Bekenntnis zur Verteidigung der baltischen Nato-Partner im Fall eines Angriffs bekräftigt. „Um es hier nochmal klar zu sagen: Wir sind bereit, jeden Quadratzentimeter Nato-Territoriums gegen Angriffe zu verteidigen“, sagte Scholz nach einem Treffen mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen Kaja Kallas aus Estland, Krisjanis Karins aus Lettland und Ingrida Simonyte aus Litauen. „Und das meine ich genauso, wie ich es sage.“

„Die Sicherheitslage hier im Baltikum, an der Ostflanke der Nato, bleibt heikel“, betonte Scholz in Tallinn. Die nötigen Schritte habe man eingeleitet. „Wir richten die Bundeswehr konsequent auf die Verteidigung Zentral- und Nordosteuropas aus“, betonte der Bundeskanzler. „Indem wir die Verteidigung unserer Verbündeten stärken, erhöhen wir die Sicherheit für das gesamte Bündnis, und damit für Europa.“ Estland, Lettland und Litauen gehören seit 2004 der EU und Nato an. Die drei Ostseestaaten grenzen an Russland und teils an dessen Verbündeten Belarus.

In Berlin kündigte Verteidigungsminister Boris Pistorius an, dass die Bundeswehr auch den anstehenden Nato-Gipfel in Litauen mit absichert und dafür Patriot-Flugabwehrsysteme aus der Slowakei verlegt. Das Spitzentreffen der Militärallianz findet im Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius statt.