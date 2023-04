Scholz fordert Bestrafung der Taten

Kiew/Berlin (dpa) - Ein Jahr nach dem russischen Abzug aus Butscha hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Bestrafung der in der ukrainischen Stadt entdeckten Kriegsverbrechen angemahnt. Die Gräueltaten hätten gezeigt, was der Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin bedeute, erklärte Scholz auf Twitter. „Auch mir haben sich die Bilder eingebrannt.“ Diese Verbrechen dürften nicht straflos bleiben. „Dafür stehen wir geeint hinter der Ukraine. Russland wird nicht siegen!“

Auch die Ukraine erinnerte an die Gräuel in dem Vorort von Kiew kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Vor Ort gedachte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Foto) gemeinsam mit internationalen Gästen der Opfer. Der von Präsident Wladimir Putin befohlene Einmarsch in die Ukraine hatte am 24. Februar 2022 begonnen. Rund fünf Wochen später zogen die russischen Truppen mangels Erfolgen aus der Umgebung der Hauptstadt Kiew ab. Danach wurden unter anderem im Vorort Butscha Massaker entdeckt.