Scholz für Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20

Addis Abeba (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für die Aufnahme der Afrikanischen Union (AU) in die einflussreiche G20-Staatengruppe führender Wirtschaftsmächte ausgesprochen. „Das gebietet der Respekt vor dem Kontinent und seinen vielen Staaten und auch seiner wachsenden Bevölkerung“, sagte Scholz zum Auftakt seiner dreitägigen Afrika-Reise bei einem Besuch der AU in Addis Abeba. DerG20-Sitz für die Union mit ihren 55 Mitgliedstaaten sei „längst überfällig“. Afrika müsse in der internationalen Politik eine größere Rolle spielen, die seiner wachsenden Bedeutung auch gerecht werde.

Derzeit gehören der G20-Gruppe 19 Länder und die Europäische Union an, darunter die bevölkerungsreichsten Staaten und größten Volkswirtschaften der Welt. Zu den Mitgliedern zählen die USA, China, Russland, Indien und Deutschland. Jedes Jahr findet ein Gipfeltreffen statt, das nächste im September in Indien. Aus Afrika ist bisher nur Südafrika dabei. Der AU gehören 55 Länder an. Damit vertritt die Union die Interessen von rund 1,4 Milliarden Menschen.

Für Scholz ist Äthiopien die erste Station seiner zweiten größeren Afrika-Reise als Regierungschef. Dabei soll es auch um regionale Konflikte, erneuerbare Energien und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Zweite Station seiner Reise ist Kenia.