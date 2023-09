Scholz lobt Stärke der deutsche Autobranche

München (dpa/d.de)- Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei der Eröffnung der Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility am Dienstag in München die Innovationsfähigkeit der deutschen Autobauer und Zulieferer gelobt. „Die Wettbewerbsfähigkeit der Autoindustrie in Deutschland steht außer Frage“, sagte Scholz. Mit Blick auf die geplante Mobilitätswende hob er hervor, sein Ziel bleibe, im Jahr 2030 in Deutschland 15 Millionen E-Autos auf der Straße zu haben und „eine Million Ladesäulen“ aufgebaut zu haben.

„Die Mobilitätswende ist eine große Aufgabe, aber sie ist eine Teamaufgabe. Ich komme heute zu Ihnen als überzeugtes Mitglied dieses Teams: Klimaneutrale Mobilität in Deutschland und aus Deutschland“, sagte der Bundeskanzler bei der Eröffnung der Messe. „Für uns als Bundesregierung bedeutet das: Wir schaffen jetzt die Voraussetzungen, damit Deutschland bis 2045 klimaneutral wird und zugleich starkes Industrieland bleibt.“

Nach der Eröffnungsfeier startete Scholz zu einem zweistündigen Rundgang durch die Messehallen, um sich die Zukunftsprojekte der deutschen Autobauer und Zulieferer zeigen zu lassen. Die IAA wird jährlich vom Verband der Automobilindustrie (VDA) ausgerichtet. Der VDA will mit der Veranstaltung unter anderem „nachhaltigen und intelligent vernetzten Mobilitätslösungen“ eine Plattform geben. Die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger ist ein wichtiges Thema auf der Messe.