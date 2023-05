Scholz nennt Kenia „Klimachampion“ und wirbt um Fachkräfte

Nairobi (dpa) - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz setzt bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels in Deutschland auch auf Expertinnen und Experten aus dem ostafrikanischen Partnerland Kenia. „Wie sehen in Kenia ein großes Potenzial für die Fachkräftemigration in vielen Bereiche unserer Wirtschaft“, sagte er am Freitag nach einem Gespräch mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto in Nairobi. Deutschland wolle die reguläre Zuwanderung von Arbeitskräften stärken und gleichzeitig die illegale Migration zurückdrängen. „Das ist eine Win-Win-Situation für die Länder, die daran teilnehmen.“

Kenia ist die zweite Station der zweiten großen Afrika-Reise des Kanzlers, der dort von einer zwölfköpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet wurde. Das Land ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands in Ostafrika und hat vor allem im Energiebereich eine interessante Vorreiterrolle auf dem Kontinent. Scholz sagte, das Land habe eine große Strahlkraft im Kampf gegen den Klimawandel. „Kenia ist ein inspirierender Klimachampion.“

Besonders gefreut hat sich der Kanzler dabei über die Ankündigung Rutos, dem internationalen Klimaclub beizutreten – einer deutschen G7-Initiative, die sich die ambitionierte und schnelle Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zum Ziel gesetzt hat.