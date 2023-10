Scholz setzt sich für Hilfe der Menschen im Gazastreifen ein

Berlin (dpa)- Bundeskanzler Olaf Scholz setzt sich für humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen ein und warnt vor einer weiteren Eskalation des Nahost-Konflikts. In einer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag forderte er zudem erneut eine Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln. „Sie müssen ohne Vorbedingungen freigelassen werden“, sagte Scholz. Ganz wichtig sei zudem humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen, die auch Opfer und Geiseln der Hamas seien. Nach seiner Reise nach Israel und Ägypten habe er den Eindruck, dass es gelingen könnte, einen Weg zu finden, die notwendigste Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten zu gewährleisten.

Scholz hatte am Dienstag Israel besucht und war danach weiter nach Ägypten gereist. Er sprach im Bundestag von der schwersten Krise, die der Nahe Osten seit Jahrzehnten erlebt habe. In dieser Zeit sei Deutschlands Platz „fest an der Seite Israels“, betonte er mit Blick auf den Terrorangriff der Hamas auf das Land. „Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen.“ Der Kanzler mahnte erneut, dass der Konflikt nicht weiter eskalieren dürfe. Daher dürfe es keinen Eintritt der proiranischen Miliz Hisbollah im Libanon oder des Iran geben. Ein solcher Flächenbrand wäre verheerend für die ganze Region.

Scholz hatte zuvor bei seinem Besuch in Ägypten Staatschef Abdel Fattah al-Sisi für seine Bemühungen um Deeskalation und Vermittlung gedankt. Auch in Kairo forderte er rasche humanitäre Hilfe für die Menschen im abgeriegelten Gazastreifen. „Die Palästinenser sind nicht Hamas. Und die Hamas hat kein Recht, für die Palästinenser zu sprechen“, betonte Scholz. Deutsches Ziel sei es, die Zivilisten in dem Küstenstreifen zu schützen und etwas gegen das menschliche Leid zu tun. Es müsse so schnell wie möglich einen humanitären Zugang zum Gazastreifen geben. „Die Menschen dort brauchen Wasser, Nahrung und Medikamente“, sagte Scholz.

Der Kanzler versicherte dem ägyptischen Staatschef: „Wir lassen die Menschen nicht allein. Die Bundesregierung wird ihr humanitäres Engagement für Gaza fortsetzen, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern.“

Ägypten sicherte nach Angaben von US-Präsident Joe Biden zu, zunächst bis zu 20 Lastwagen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen zu lassen. Israel, das den Küstenstreifen abgeriegelt hat und dort die islamistischen Hamas-Angreifer bombardiert, versprach, humanitäre Hilfslieferungen aus Ägypten nicht zu behindern.