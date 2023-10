Scholz sichert Israel bei Besuch in Tel Aviv Solidarität zu

Tel Aviv (dpa) - Zehn Tage nach dem Terrorangriff der Hamas hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Besuch in Israel die volle Solidarität Deutschlands versichert. „Die Sicherheit Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger ist deutsche Staatsräson“, sagte er nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Tel Aviv. „Unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung macht es zu unserer Aufgabe, für die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel einzustehen.“

Scholz war einer der ersten Regierungschefs, der Israel nach den Attacken der Hamas besuchte. Der Bundeskanzler sagte mit Blick auf die Militärschläge Israels gegen die Hamas, es sei völlig klar, dass Israel das „völkerrechtlich verbriefte Recht“ habe, „sich gegen diesen Terror zu wehren“. Scholz bekräftigte zugleich, dass Deutschland weiter humanitäre Hilfe für die notleidenden Menschen im Gazastreifen leisten werde. „Wir setzen uns dafür ein, dass es einen humanitären Zugang zum Gazastreifen gibt“, sagte er.

Nach seinem Besuch in Israel reiste Scholz weiter nach Ägypten, um dort Staatschef Abdel Fattah al-Sisi zu treffen. Ägypten ist das einzige arabische Nachbarland Israels, das an den Gaza-Streifen grenzt. Mit dem Besuch will Scholz auch dazu beitragen, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Bereits kurz nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel hatte er mit al-Sisi telefoniert.