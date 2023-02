Scholz spricht Erdogan sein Beileid aus

Berlin (dpa) - Nach der Erdbeben-Katastrophe an der türkisch-syrischen Grenze hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sein Beileid ausgesprochen. „Mit großer Bestürzung habe ich von den vielen Todesopfern und Verletzten durch die Erdbeben in der Region Gaziantep erfahren“, schrieb Scholz in einem Kondolenztelegramm am Montag. Seine Gedanken seien bei den Verletzten und Angehörigen. „Deutschland steht bereit, bei der Bewältigung dieses Unglücks Hilfe und Beistand zu leisten“, schrieb er weiter.

So stellt das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ eine Million Euro Soforthilfe für die Erdbebenopfer zur Verfügung, vor allem für Nahrung, winterfeste Zelte und Decken. Zudem würden Einsatzteams in die Krisenregion geschickt. Der Bundesverband Rettungshunde wird ein großes Team mit Spürhunden losschicken, um nach Verschütteten zu suchen. In Deutschland wurden spezielle Spendenkonten für die Erdbebenhilfe eingerichtet.