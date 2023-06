Scholz und EU-Kollegen beraten über Russland, Ukraine und Migration

Brüssel (dpa) - Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten treffen sich in Brüssel zu ihrem letzten regulären Gipfeltreffen vor der Sommerpause. Auf der Tagesordnung der zweitägigen Zusammenkunft stehen Beratungen zur weiteren Unterstützung der Ukraine, der Situation in Russland und zum Umgang mit illegaler Migration über das Mittelmeer. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll am Donnerstagnachmittag zeitweise per Video zum Treffen zugeschaltet werden. Mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist vor dem offiziellen Gipfelbeginn ein Treffen geplant.

Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Besuch des nordmazedonischen Ministerpräsidenten Dimitar Kovacevski in Berlin dem Land weitere Unterstützung beim EU-Beitritt versprochen. „Deutschland meint es sehr ernst mit der EU-Perspektive für die Staaten des westlichen Balkans“, sagte Scholz. Er sagte zu, die Europäische Union werde keine neuen Bedingungen im Beitrittsprozess stellen.