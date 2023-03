Scholz verspricht Ukraine deutsche Unterstützung

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor dem deutschen Bundestag die Unterstützung der von Russland überfallenen Ukraine als Beitrag zur Verteidigung der internationalen Sicherheit genannt. „Was für eine fatale Ermutigung des Angreifers wäre es, wenn der Bruch des Völkerrechts und der europäischen Friedensordnung belohnt würde“, sagte er im deutschen Parlament gut ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und der darauf folgenden Neuausrichtung der deutschen Sicherheitspolitik. Scholz sagte auch, dass er zur Zeit keine Anzeichen dafür sehe, dass der russische Präsident Wladimir Putin bereit sei, über einen gerechten Frieden zu verhandeln. Zuletzt habe die UN-Generalversammlung die klare Botschaft an Putin gesandt: „Ziehen Sie Ihre Truppen zurück – dann ist dieser Krieg augenblicklich vorbei!“ Es werde keinen Friedensschluss über die Köpfe der Ukrainer hinweg geben, versprach Scholz.

Der Kanzler hatte am 27. Februar 2022 – drei Tage nach Kriegsbeginn – in einer Sondersitzung des Bundestags ein 100-Milliarden-Programm zur Aufrüstung der Bundeswehr ankündigt. Bereits am Vortag waren die ersten Waffenlieferungen an die Ukraine für den Abwehrkampf gegen Russland beschlossen worden – ein Bruch mit der bis dahin geltenden Grundsatz deutscher Politik, niemals Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Scholz hatte damals den russischen Überfall und seine Folgen als „Zeitenwende“ bezeichnet.