Scholz will „demnächst“ wieder mit Putin reden

Nürnberg (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz will weiter mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Kontakt halten. Er habe auch nach Beginn des Krieges mit ihm gesprochen. „Ich habe vor, das demnächst wieder zu tun“, sagte er auf dem 38. Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Voraussetzung für einen „fairen Frieden“ sei, dass Russland seine Truppen zurückzieht, sagte Scholz weiter: „Das ist das, was verstanden werden muss.“ Der Bundeskanzler hatte zuvor die Grundsätze seiner Politik seit Beginn des russischen Angriffskrieg auf die Ukraine skizziert: Es müsse verhindert werden, dass der Krieg eskaliert. „Es war und ist richtig, dass wir bei allem, was wir tun, abgestimmt handeln.“ Vor allem aber gelte: Grenzen in Europa dürften nicht gewaltsam verschoben werden und kein Land sei Einflusssphäre eines anderen.

Die evangelischen Christen in Deutschland treffen sich alle zwei Jahre auf dem Kirchentag, um Fragen des Glaubens und der Gesellschaft zu diskutieren. Nach Nürnberg sind dieses Jahr etwa 100.000 Teilnehmer gekommen.