Scholz würdigt Partnerschaft mit Indonesien

Indonesien, die größte Volkswirtschaft Südostasiens, will in den kommenden Jahren schrittweise auf eine grüne Energieversorgung umstellen. Das betonte Indonesiens Präsident Joko Widodo bei der Eröffnung der Hannover Messe am Sonntag. Indonesien ist in diesem Jahr Partnerland der weltweit führenden Industrieschau. „Das wird unsere Wirtschaftsbeziehung weiter stärken“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. „Indonesien und Deutschland sind enge Partner und haben dieselben Werte.“

Das südostasiatische Land mit rund 265 Millionen Einwohnern erlebe einen Boom, zum Beispiel bei digitalen Technologien, sagte der Kanzler. Dabei setze Indonesien auf einen Umbau der Energieversorgung. „Die Zeichen stehen auf Klimaneutralität.“ Für Unternehmen sei das eine Herausforderung, aber auch eine Chance.

Scholz bekräftigte, er wolle sich dafür einzusetzen, dass das schon länger diskutierte Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indonesien bald Gestalt annehme. „So würde auf einen Schlag ein gemeinsamer Wirtschaftsraum mit weit über 700 Millionen Menschen entstehen“, sagte Scholz.

Indonesiens Präsident Joko Widodo rief dazu auf, den Umbau der Industrie „für eine bessere Welt“ zu beschleunigen. Erste Effekte der Umstellung auf eine nachhaltigere Energieversorgung in seinem Land seien bereits sichtbar: Schäden am Regenwald und Waldbrände gingen zurück, bis 2050 sollen sämtliche indonesischen Kohlekraftwerke vom Netz sein. Investoren aus Deutschland seien „eingeladen, diese ,grüne‘ Wirtschaft mit aufzubauen“, sagte Widodo.

Mit rund 4.000 Teilnehmenden knüpft die diesjährige Hannover Messe nach drei abgesagten Messejahren an die Zeit vor der Corona-Pandemie an. Bis zum 21. April werden Neuheiten aus Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik und Klimaschutztechnologien gezeigt.

(dpa/deutschland.de)