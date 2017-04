Selbstbewusst nach Madrid

München/Dortmund (dpa) - Noch in der Nacht der frustrierenden Heimpleite gegen Real Madrid sprachen sich die Bayern-Stars Mut zu für den Kraftakt im Estadio Santiago Bernabéu. Trotz des selbst eingeleiteten 1:2 (1:0) gegen das Weltklasse-Ensemble um Doppeltorschütze Cristiano Ronaldo gibt der Fußball-Rekordmeister die Hoffnung auf sein sechstes Champions-League-Halbfinale in Serie nicht auf. «Wir haben noch Chancen, und um die werden wir spielen», gab sich Trainer Carlo Ancelotti nach einer neuen schwarzen Nacht der Münchner gegen Real kämpferisch. «Wir haben die Qualität und Leidenschaft, um in Madrid zu gewinnen», betonte auch Weltmeister Thomas Müller.

Ancelotti hofft für die ultimative Bayern-Aufholjagd auf zwei Comebacks: Torjäger Robert Lewandowski fehlte am Mittwochabend mit einer Schulterblessur, Abwehrchef Mats Hummels wegen einer Sprunggelenksverletzung. «Wir haben sechs Tage. Es ist möglich, dass beide wieder fit werden», orakelte Ancelotti.

In einer Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten hatten die Münchner vor der Pause überzeugt und waren dank Arturo Vidals wuchtigem Kopfball (25. Minute) in Führung gegangen. «Da war viel mehr drin», sagte Flügelspieler Arjen Robben. Vor allem, da Vidal einen Handelfmeter über das Tor ballerte (45.+1).

Nach der Pause kippte die Partie vor 70 000 Zuschauern in der ausverkauften Arena - und fast alles schien gegen die Bayern zu laufen: Erst kassierte Bayern nach dem Seitenwechsel das erste Gegentor von Ronaldo (47.). Nach zwei Gelben Karten innerhalb von drei Minuten musste der in Halbzeit eins bärenstarke Javi Martinez vom Platz (61.). Und schließlich schlug Ronaldo noch einmal zu (77.). Es war sein 100. Tor im Europapokal - Bestwert.

Trotz einer couragierten Leistung stehen die Fußballprofis von Borussia Dortmund in der Champions League vor dem Viertelfinal-Aus. Gut 24 Stunden nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus unterlag das Team von Trainer Thomas Tuchel unter extremem psychischen Druck dem französischen Tabellenführer AS Monaco mit 2:3 (0:2). Damit sind die Chancen, im zweiten Spiel am 19. April doch noch das Weiterkommen möglich zu machen, gering.

Nach dem 0:2-Rückstand durch den aus Abseitsposition erzielten Treffer von Monaco-Jungstar Kylian Mbappé (19. Minute) und das Kopfball-Eigentor von Sven Bender (35.) kam der BVB am Mittwochabend in der neu angesetzten Begegnung mit den Monegassen durch Ousmane Dembélé (57.) zum 1:2. Mbappé (79.) erhöhte auf 3:1 für Monaco, ehe Shinji Kagawa (84.) den zweiten BVB-Treffer erzielte.

Im Rückspiel wartet laut Tuchel nun «eine große Aufgabe auf uns». Er will indes weiter daran glauben, seine Spieler würden im Fürstentum «alles versuchen». Denn es gehe ja auch «um den Traum, in das Halbfinale zu kommen».