Shakespeare in deutschen Kinos

London (dpa) - Der britische Choreograph Christopher Wheeldon (44) feiert gegenwärtig am Royal Opera House in London mit dem Ballett «Das Wintermärchen» nach William Shakespeare Erfolge. Seine jüngste Produktion der dramatischen Erzählung wird nun am 28. Februar in Deutschland und weltweit live im Kino übertragen.

In der für ihn typischen Verbindung von Klassik und Moderne präsentiert Wheeldon den Dreiakter über Liebe, Tod und Eifersucht in lebhaften Farben und mit spektakulären Bühneneffekten. Die Musik ist von dem zeitgenössischen britischen Komponisten Joby Talbot.

Die «Dualität» des Stücks, der Kontrast zwischen «Glück und Verzweiflung» habe ihn fasziniert, sagte Wheeldon der Deutschen Presse-Agentur in London. «Ich glaube, es geht im Grunde um Vergebung und Versöhnung, und das ist für unsere heutige Zeit besonders relevant.»