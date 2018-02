Shortlist für Buchpreis steht fest

Leipzig (dpa) - Im Rennen um den Preis der Leipziger Buchmesse ist in diesem Jahr auch ein Debütroman. Die Jury nominierte das Erstlingswerk «Wie hoch die Wasser steigen» von Anja Kampmann. Zudem steht mit «Die Grüne Grenze» von der US-Amerikanerin Isabel Fargo Cole ein politischer Roman über das Leben am Rande der DDR auf der am Donnerstag veröffentlichten Shortlist.

Ins Rennen um den renommierten Buchpreis in der Kategorie Belletristik gehen außerdem Esther Kinsky mit «Hain. Geländeroman», Georg Klein mit «Miakro» sowie Matthias Senkel mit «Dunkle Zahlen». Der Preis der Leipziger Buchmesse wird in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben. Er ist mit insgesamt 60 000 Euro dotiert. Die Preisträger werden am 15. März auf der Leipziger Buchmesse gekürt.

«Für die Jury war es, vor allem in der Kategorie Belletristik, auch in diesem Jahr nicht ganz einfach, sich auf herausragende Titel zu einigen», sagte die Jury-Vorsitzende und Literaturkritikerin Kristina Maidt-Zinke der Deutschen Presse-Agentur.