«Smart Shipping» im Messe-Fokus

Hamburg (dpa) - Unbemannte Schiffe, gedruckte Ersatzteile, strengere Umweltvorschriften: Das sind neben der Branchenkonjunktur die Herausforderungen, denen sich Reeder, Werften, Zulieferer und Offshore-Ausrüster stellen müssen. Sie präsentieren sich von Dienstag bis Freitag auf der internationalen Fachmesse SMM in Hamburg und erörtern Entwicklungen in ihren Segmenten. Mit rund 2289 Ausstellern ist die Leistungsschau ausgebucht. 50 000 Besucher werden erwartet.

Erstmals gibt es eine Sonderschau zum 3D-Druck, der mit schichtweise gefertigten Bauteilen auch der Schifffahrt Impulse bringen soll. Reeder könnten benötigte Ersatzteile möglicherweise gleich im Hafen oder an Bord fertigen und einbauen lassen, was kostspielige Liegezeiten verkürzt, teilten die SMM-Veranstalter mit.

Für das Messe-Motto «Trends in SMMart Shipping» präsentieren Hersteller unter anderem emissionsärmere Antriebe und alternative Stromversorgungen für Schiffe an Bord und in Häfen - anstelle von umweltbelastenden Dieselaggregaten. Ab 2020 dürfen Schiffe nach Bestimmungen der International Maritime Organization (IM0) auf hoher See nur noch Treibstoff mit einem Schwefelgehalt von 0,5 Prozent statt bisher 3,5 Prozent verbrennen oder müssen alternativ die Abgase vom Schwefel reinigen. In Nord- und Ostsee gilt schon länger ein niedrigerer Grenzwert von 0,1 Prozent Schwefel.