Solidaritätsdemonstration für Israel in Berlin

Berlin (dpa/d.de) -Tausende Menschen haben in Berlin auf einer Großkundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert. „Die Geschehnisse in Israel, die Nachrichten und Bilder, die uns erreichen, schmerzen auch uns hier in Deutschland zutiefst“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Demonstration. „Wir sagen unseren Freunden in Israel und allen Jüdinnen und Juden: Ihr seid nicht allein. Wir stehen in diesen furchtbaren Stunden an eurer Seite. Euer Schmerz ist unser Schmerz.“ An der Demonstration nahmen nach Angaben der Veranstalter 25.000 Menschen teil, laut Polizei 10.000.

Der Bundespräsident rief auf der Demonstration zum Schutz des jüdischen Lebens in ganz Deutschland auf. Der Schutz jüdischen Lebens sei Staatsaufgabe – „aber er ist auch Bürgerpflicht“. Israel-Hass dürfe nicht geduldet werden. „Antisemitismus ist eine rote Linie.“

Bundeskanzler Olaf Scholz betonte bei der Einweihung einer neu erbauten Synagoge in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt: „Jüdisches Leben ist und bleibt ein Teil Deutschlands. Es gehört hierher.“ Deutschland werde alles tun, um jüdisches Leben zu schützen und zu stärken.