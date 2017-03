Starker Jahresauftakt

Wiesbaden (dpa) - Der Deutschland-Tourismus ist schwungvoll ins neue Jahr gestartet. Im Januar stieg die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland verglichen mit dem Vorjahresmonat um vier Prozent auf 24,4 Millionen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis vorläufiger Berechnungen mit.

Sowohl bei Gästen aus dem Ausland (plus fünf Prozent) als auch bei Reisenden aus dem Inland (plus vier Prozent) gab es kräftige Zuwächse. Damit setzte sich der Boom im Deutschland-Tourismus fort. 2016 hatte es bereits das siebte Rekordjahr in Folge gegeben. Berücksichtigt bei den Berechnungen werden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten.