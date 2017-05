Verbindungen stärken

Peking (dpa) - Deutschland und China wollen die Zusammenarbeit in Kultur, Bildung und Sport deutlich ausbauen. Außenminister Sigmar Gabriel und die stellvertretende Ministerpräsidentin Chinas, Liu Yandong, eröffneten dazu am Mittwoch in Peking ein neues Dialogforum, das alle zwei Jahre stattfinden und gemeinsame Projekte fördern soll. Ziel sei es, «Lebensfreude von Menschen in unsere politischen Beziehungen» zu bringen, sagte Gabriel.

Bereits jetzt gibt es 70 Dialogforen zwischen Deutschland und China. Die bekanntesten befassen sich mit den Themen Rechtsstaat, Menschenrechte und strategische Zusammenarbeit.

An der Auftaktveranstaltung für das neue Forum nahmen auf deutscher Seite Stiftungen, wissenschaftliche Einrichtungen, Kulturschaffende und Sportler teil. Die Teilnehmer auf chinesischer Seite waren dagegen vor allem Regierungsvertreter.

Kurz vor dem Treffen registrierte die chinesische Regierung nach langen Verhandlungen die parteinahen Stiftungen aus Deutschland und ermöglichte ihnen damit die weitere Arbeit in China. Auf deutscher Seite wurde das als Geste im Zusammenhang mit der Eröffnung des neuen Dialogforums interpretiert.

Die Arbeitsbedingungen der parteinahen Stiftungen hatten sich in China zuvor deutlich verschlechtert. Ursache ist ein neues Gesetz, mit dem politisch unliebsame Aktivitäten ausländischer, regierungsunabhängiger Organisationen (NGOs) in China unterbunden werden sollen.