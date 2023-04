Start für das deutschlandweite 49-Euro-Ticket

Berlin (dpa) – Deutschland führt am 1. Mai ein 49 Euro teures, bundesweit gültiges Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr ein. Das Ticket wird von den allermeisten regionalen Verkehrsunternehmen ebenso vertrieben wie von der Deutschen Bahn.

Das Deutschlandticket gilt – wie schon das 9-Euro-Ticket im Sommer 2022 – in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs. Ausgenommen sind also ICE-, IC- und EC-Züge sowie private Reisebusse. Auch auf Schiffen gilt das Ticket nicht – außer es handelt sich um Verbindungen, die zum öffentlichen Nahverkehr gehören, wie etwa die Fähren in Hamburg oder über den Berliner Wannsee.

Das Deutschlandticket gilt immer für den aktuellen Kalendermonat. Wer sich also erst am 15. Mai für das Ticket entscheidet, muss für den Zeitraum bis 31. Mai die vollen 49 Euro zahlen.

Grundsätzlich ist das Deutschlandticket als Abo gedacht. Wer nicht kündigt, erhält das Ticket für den nächsten Monat also automatisch. Das Ticket kann aber stets zum Ende jeden Monats gekündigt werden.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing sprach anlässlich der Einführung des Tickets von der „größten Tarifreform, die es im öffentlichen Personennahverkehr der Bundesrepublik jemals gegeben hat“. Das neue Angebot soll die Menschen finanziell entlasten undüberzeugen, öfter auf Busse und Bahnen umzusteigen – und so klimafreundlicher zu fahren.