Steinmeier bedauert Verschiebung von Macrons Besuch

Berlin/Paris (dpa) - In einem Telefonat mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron den geplanten Staatsbesuch in Deutschland abgesagt. Die von Sonntag bis Dienstag geplante Reise solle baldmöglichst nachgeholt werden, teilte das deutsche Bundespräsidialamt mit. Macron habe mit Steinmeier telefoniert und ihn über die Situation in seinem Land unterrichtet, sagte eine Sprecherin Steinmeiers: „Präsident Macron hat darum gebeten, den geplanten Staatsbesuch in Deutschland zu verschieben.“ Steinmeier bedauere die Absage, er habe vollstes Verständnis für die Gründe. Er verfolge die Entwicklung und hoffe, „dass die Gewalt auf den Straßen baldmöglich beendet und der soziale Friede wieder hergestellt werden kann“, erklärte der Bundespräsident.

Es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren gewesen. Hintergrund der Verschiebung sind die anhaltenden Krawalle in Frankreich, nachdem ein 17-Jähriger bei einer Polizeikontrolle am Dienstag bei Paris erschossen worden war.