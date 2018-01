Steinmeier besucht Jordanien

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist Ende des Monats nach Jordanien und in den Libanon. In Jordanien werde er unter anderem König Abdullah II. treffen und ein Flüchtlingslager besuchen, teilte das Bundespräsidialamt am Mittwoch mit.



Im Libanon stehen demnach Termine mit Staatspräsident Michel Aoun, Regierungschef Saad Hariri und Parlamentschef Nabih Berri auf dem Programm.



Es sei die erste Reise eines Bundespräsidenten in das Land am Mittelmeer, erklärte das Bundespräsidialamt weiter. Die Reise dauert den Angaben zufolge vom 27. bis zum 31. Januar.