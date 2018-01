Steinmeier besucht Jordanien

Amman (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Jordanien die Aufnahme Hunderttausender syrischer Flüchtlinge in dem kleinen Land gewürdigt. Deutschland sehe das Engagement Jordaniens mit «großem Respekt und mit Bewunderung», sagte Steinmeier im Gespräch mit dem jordanischen König Abdullah am Sonntag in der Hauptstadt Amman. «Dies ist eine riesige Belastung für das Land», betonte er am Sonntag. König Abdullah dankte Steinmeier für «historische Unterstützung» aus Deutschland.

Abdullah begrüßte Steinmeier vor seinem Palast mit militärischen Ehren. Danach trafen sich die beiden Staatsoberhäupter sowie Königin Rania und Steinmeiers Frau Elke Büdenbender zu einem Gespräch. Am Montag reist der Bundespräsident in den Libanon weiter.

Beim Besuch einer sogenannten Doppelschicht-Schule in Amman informierte sich Steinmeier über das Unterrichtsangebot für syrische Flüchtlingskinder. Dort werden am Vormittag jordanische Schüler, am Nachmittag junge Syrer unterrichtet. Die Entwicklungsbank KfW finanziert mit 20 Millionen Euro pro Jahr syrische Lehrer an dieser und mehr als 200 ähnlichen Schulen, die derzeit rund 130 000 syrische Schüler besuchen.

Am Montag besuchte Steinmeier ein Flüchtlingslager mit rund 30 000 Syrien-Flüchtlingen und sowie deutsche Bundeswehr-Soldaten. Am Nachmittag wurde Steinmeier im Libanon erwartet, der zweiten und letzten Station seiner viertägigen Nahostreise.