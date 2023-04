Steinmeier bittet um Vergebung für Verbrechen der Judenvernichtung

Warschau (dpa) - Zum 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur deutschen Verantwortung für die Vernichtung der Juden bekannt und um Vergebung gebeten. Bei einer Gedenkveranstaltung in Warschau zusammen mit den Präsidenten Polens und Israels, Andrzej Duda und Izchak Herzog, bedankte er sich zugleich für die Versöhnung beider Staaten mit den einstigen Tätern. Diese sei ein „unendlich kostbares Geschenk“, sagte Steinmeier am Denkmal der Helden des Ghettos in der polnischen Hauptstadt.

Deutsche hätten das Menschheitsverbrechen der Shoah minutiös geplant und durchgeführt. „Deutsche haben Europas Jüdinnen und Juden, die Jüdinnen und Juden Warschaus mit einer Grausamkeit und Unmenschlichkeit verfolgt, versklavt, ermordet, für die uns die Worte fehlen“, sagte Steinmeier. „Ich stehe heute vor Ihnen und bitte um Vergebung für die Verbrechen, die Deutsche hier begangen haben.“

Das Warschauer Ghetto war im Herbst 1940 von den deutschen Besatzern errichtet worden. Als am 19. April 1943 SS-Einheiten in das Ghetto einmarschierten, begann der Aufstand. Die Kämpfe dauerten bis Mitte Mai. Insgesamt wurden bei den Kämpfen oder in Konzentrations- und Vernichtungslagern mehr als 300.000 Juden aus dem Warschauer Ghetto ermordet.