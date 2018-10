Steinmeier ehrt Künstler

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor dem Tag der Deutschen Einheit zu Toleranz und Respekt aufgerufen. Bei einer feierlichen Ordensverleihung an Künstler und andere Bürger am Dienstag im Schloss Bellevue erinnerte Steinmeier an die zentralen Begriffe der deutschen Nationalhymne: «Einigkeit und Recht und Freiheit: Das spricht sich so leicht.» Aber es bedeute auch, in Toleranz gegenüber allen Verschiedenheiten zu leben, ohne Verhetzung und Gewalt, und kompromisslos für die Freiheit des Denkens und auch der Kunst einzutreten.

Die Feierstunde im Schloss Bellevue stand unter dem Motto: «Kultur verbindet». Zu den mit dem Verdienstorden ausgezeichneten Bürgern gehört der Komiker Otto Waalkes ebenso wie der Filmkomponist Hans Zimmer («König der Löwen»), Künstler Neo Rauch, Fotograf Jim Rakete und Regisseurin Caroline Link («Nirgendwo in Afrika»).

Die 13 Frauen und 16 Männer kommen aus Deutschland, Frankreich, Israel, der Schweiz und den USA. «Kunst darf und soll auch Widerspruch ernten», sagte Steinmeier laut vorab verbreitetem Redemanuskript weiter. «Dass wir Widerspruch in unserer Gesellschaft und in unserem Land aushalten und wissen, wie wichtig er ist: Das macht unsere Freiheit aus», betonte er.