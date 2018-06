Steinmeier im Silicon Valley

San Francisco (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im US-Bundesstaat Kalifornien das Technologie-Zentrum im Silicon Valley bei San Francisco besucht. In der Stanford University diskutierte er mit IT-Spezialisten über die Zukunft der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. «Es ist die Pflicht der Politiker, über die Konsequenzen für die Gesellschaft nachzudenken», sagte er am Dienstag (Ortszeit). «Die Menschen haben Fragen.» Vertreter von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik müssten an einem Tisch nach Lösungen suchen.

Zuvor hatte Steinmeier in Los Angeles den entscheidenden Beitrag der USA für die Demokratisierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg gewürdigt. «Die Amerikaner waren die ersten, die uns Demokratie nach 1945 wieder zugetraut haben. Wir Deutschen sollten die letzten sein, die ihnen heute von oben herab Lektionen in Demokratie erteilen.»

Am Mittwoch wollte Steinmeier in San Francisco mit Gewerkschaftsvertretern zusammenkommen und eine Obdachlosen-Mission besuchen. Mit Experten diskutiert er über die Zukunft der Arbeit. Auch ein Treffen mit deutschen Start-up-Unternehmen war geplant. Am Abend (Ortszeit) sollte Steinmeier nach Berlin zurückfliegen.