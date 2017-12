Steinmeier in Gambia

Banjul/Accra (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Staatsbesuch in Gambia dem westafrikanischen Land wirtschaftliche und politische Unterstützung auf dem Weg zur Demokratie zugesagt. «Deutschland ist entschlossen, Gambia bei der Stärkung seiner Demokratie zu helfen, und zwar durch gemeinsame Anstrengungen in den Bereichen Energie, Sicherheit, Kultur und – das Wichtigste – bei der Schaffung von Arbeitsplätzen», sagte Steinmeier nach vorab verbreitetem Redemanuskript am Mittwochabend nach seiner Ankunft in der Hauptstadt Banjul.

Steinmeier würdigte bei einem Staatsbankett den demokratischen Machtwechsel in dem kleinen Land Anfang des Jahres. Damit habe Gambia Geschichte geschrieben, sagte Steinmeier. Dies sei auch durch die starke Unterstützung der regionalen westafrikanischen Partner möglich geworden. Wie schon zuvor in Ghana betonte Steinmeier die Notwendigkeit der Schaffung stabiler Arbeitsplätze, um die gefährliche Flucht vor allem junger Menschen Richtung Europa zu verhindern.

Zuvor eröffnete Steinmeier in der ghanaischen Hauptstadt Accra ein deutsch-ghanaisches Migrationsberatungszentrum, das erste in Westafrika. Weitere solche Zentren sollen in Nigeria und Senegal folgen. Hier werden Rückkehrer nach einer gescheiterten Flucht ebenso beraten wie diejenigen, die sich auf den Weg nach Europa machen wollen.

Neben dem Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen steht die Bekämpfung von Fluchtursachen im Vordergrund der viertägigen Reise nach Ghana und Gambia. 20 Unternehmer und Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) begleiten den Bundespräsidenten.

In Accra besuchte Steinmeier am letzten Tag seines Staatsbesuchs in Ghana ein Ausbildungszentrum für Friedenseinsätze in Westafrika. Er sicherte dabei dem Kofi Annan International Peacekeeping and Training Centre (KAIPTC) weitere deutsche Unterstützung zu. «Wir wissen um die Bedeutung Ihrer Arbeit», sagte Steinmeier den Verantwortlichen.