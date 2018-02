Steinmeier in Japan und Südkorea

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Montag eine Reise nach Japan und Südkorea. Im südkoreanischen Pyeongchang nimmt er am Freitag an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele teil und trifft deutsche Athleten. Für Steinmeier, der von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet wird, ist es die erste Reise nach Ostasien als Bundespräsident. Am Sonntag kehrt er nach Berlin zurück.

Zum Auftakt wird Steinmeier am Dienstag vom japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe mit militärischen Ehren begrüßt. Als G7- und G20-Partner pflegen Japan und Deutschland traditionell freundschaftliche Beziehungen, was auch dadurch unterstrichen wird, dass bisher jeder Bundespräsident in Japan war.

Im kaiserlichen Palast von Tokio wird der Bundespräsident am Mittwoch von Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko empfangen. Der Tenno hat für April 2019 seinen Rücktritt angekündigt, als erster Kaiser Japans seit rund 200 Jahren. Vor dem Weiterflug nach Seoul am Mittwochnachmittag spricht Steinmeier vor den Korrespondenten der Auslandspresse.

In der südkoreanischen Hauptstadt trifft er am Donnerstag mit Staatspräsident Moon Jae In zusammen. Als Geschenk bringt Steinmeier ein Porträt des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt aus den Händen des Künstlers und Schauspielers Armin Mueller-Stahl mit.