Steinmeier in Kasachstan

Astana (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist bei seinem Besuch in Kasachstan mit dem Staatschef der früheren Sowjetrepublik, Nursultan Nasarbajew, zusammengetroffen. Nasarbajew begrüßte den Gast aus Berlin am Mittwoch in der Hauptstadt Astana mit militärischen Ehren.

Im Mittelpunkt des Besuchs des Bundespräsidenten in dem zentralasiatischen Land stand die Weltausstellung Expo 2017 zur Zukunft der globalen Energieversorgung. Der deutsche Pavillon in Astana wirbt für die Energiewende hin zu klimafreundlichen Stromerzeugern.

Kasachstan ist ein Großexporteur von Öl und Gas. Auch Deutschland ist wichtiger Kunde für Öl aus dem neuntgrößten Land der Erde.

Steinmeier war am Dienstagabend (Ortszeit) mit seiner Frau Elke Büdenbender und einer Wirtschaftsdelegation in Astana eingetroffen. Am Mittwoch besuchte er auch eine evangelisch-lutherische Kirche und traf dort Angehörige der deutschen Minderheit in der zentralasiatischen früheren Sowjetrepublik. Dort leben etwa 180 000 Deutschstämmige, etwa ein Prozent der Gesamtbevölkerung.