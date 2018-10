Steinmeier in Spanien

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Spanien eingetroffen. In Madrid trifft Steinmeier mit König Felipe VI., Ministerpräsident Pedro Sánchez und Parlamentspräsidentin Ana Pastor zusammen.

In Spanien sind - anders als in anderen EU-Staaten - keine populistischen Tendenzen zu erkennen. Vielmehr besteht auch unter der sozialistischen Regierung weiterhin eine große Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen. Allein von daher ist das Land ein wichtiger Partner für Deutschland innerhalb der EU.

Am Donnerstag reist Steinmeier in die Provinz Extremadura. Hier will er sich mit dem Präsidenten der Provinzregierung, Fernández Vara, über Erfahrungen Spaniens mit strukturschwachen Regionen austauschen.

Angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa hatte Deutschland vor einigen Jahren ein Ausbildungsprogramm für junge arbeitslose Südeuropäer aufgelegt, das vor allem auch arbeitslose Jugendliche in Spanien im Blick hatte. Der Erfolg des Programms war allerdings überschaubar, die Abbrecherquote hoch.