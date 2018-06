Steinmeier in Warschau

Warschau (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Warschau am Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos einen Kranz niedergelegt und sich verneigt. Dort hatte der damalige Bundeskanzler Willy Brandt 1970 mit seinem Kniefall viele Menschen bewegt. Während der deutschen Besetzung wurden etwa drei Millionen polnische Juden Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. «Wir Deutsche können nicht anders als unsere Verantwortlichkeit zeigen», sagte er.

Anlass des zweitägigen Besuchs Steinmeiers in Warschau war die Erinnerung an die Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit vor 100 Jahren. Auch den 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs durch den Überfall deutscher Truppen auf Polen wollen beide Länder im kommenden Jahr gemeinsam begehen. «Das wird ein Jahr sein, an dem wir auch als Deutsche in Polen präsent sein müssen», sagte der Bundespräsident.

Steinmeier habe dies vorgeschlagen, «wofür ich ihm sehr danke«, sagte Polens Präsident Andrzej Duda am Dienstag in Warschau bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Beide wollten noch darüber sprechen, an welchem Ort in Polen man dies tun könne, »der die Wichtigkeit dieses tragischen Ereignisses unterstreicht.« Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Überfall Deutschlands auf Polen.