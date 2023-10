Steinmeier spricht mit US-Präsident Biden

Washington (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden optimistisch gezeigt, dass die USA weitere Militärhilfe für die Ukraine leisten werden. Biden habe ihm bei dem Treffen versichert, dass auf die USA „Verlass“ sei, sagte Steinmeier in Washington nach seinem Besuch im Weißen Haus. Beiden sei es bei dem Gespräch wichtig gewesen, ein „Signal“ zu senden. „Wir werden die Ukraine in ihrem Kampf für ihr Land, ihre Freiheit, ihre Demokratie weiter unterstützen.“ Der Bundespräsident machte nach dem Treffen mit Biden auch deutlich, dass die liberalen Demokratien derzeit unter Druck stünden – sie müssten sich neu bewähren. Demokratie könne nur gelingen, wenn politische Gräben nicht unüberwindbar gemacht würden und immer wieder um den Ausgleich von Interessen gerungen werde.

Als offiziellen Anlass für den Besuch nannte das Weiße Haus den Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft. In den USA wird am 6. Oktober der German-American-Day gefeiert. Er erinnert an die Ankunft erster deutscher Siedler in Philadelphia im Jahr 1683. Steinmeier betonte: „Die deutsch-amerikanische Freundschaft, sie ist tief und stark.“